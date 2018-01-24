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Общество
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Россия
Кожевников объяснил, почему стал доверенным лицом Путина
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    Кожевников объяснил, почему стал доверенным лицом Путина

    17:16  24 Января 2018
    107

    Кожевников объяснил, почему стал доверенным лицом Путина

    Москва, 24 января. Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников стал доверенным лицом президента России Владимира Путина, который в этом году будет баллотироваться на четвертый срок.

    По словам спортсмена, он принял решение поддержать Путина, поскольку не видит более подходящей кандидатуры на этот пост.

    «Этот человек очень много делает для страны и для людей. Многие наши люди вернулись из скитаний, из Америки из-за того, что к власти в России в конце девяностых годов пришел этот человек, когда Путин стал еще премьер-министром», — рассказал Кожевников изданию «Экономика сегодня».

    Напомним, что выборы состоятся в марте этого года. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться в качестве кандидата-самовыдвиженца. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в ЦИК.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #выборы-2018 #кожевников
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