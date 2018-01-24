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Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе
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    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

    19:30  24 Января 2018
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    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

    Сирия, 24 января. Под обстрелом YPG пострадало три мирных жителя провинции Алеппо, САА отбила нападение «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, при взрывах в Багдаде погибло два человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Латакии, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: теряет позиции в городе Гаранидж.

    Курды: обстреляли поселение в Алеппо, в результате чего пострадало три мирных жителя, ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

    ВВС Турции: наносят удары по позициям SDF в районе Африна.

    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

    Провинция Латакия

    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

    В Туркоманских горах продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, боевики группировки «Катаиб Джебель аль-Ислам» атаковали расположения правительственных войск в минувшие сутки. Местные источники предполагают, что целью нападения является переключение внимания сирийской армии с операции против «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

    ВВС Турции наносят удары по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях населенного пункта Дарат Изза, пишет военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

    Курдские Отряды народной самообороны (YPG) обстреляли поселение Абла, сообщает информационное агентство Aleppo 24 на своей странице в социальной сети Twitter (@24Aleppo). По данным источника, под огнем бойцов YPG погиб один мирный житель населенного пункта, еще два человека получили ранения.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

    На подконтрольных курдам территориях в восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства DeirEzzor 24, ополченцы SDF выбили ИГИЛовцев из квартала города Гаранидж. Напомним, позиции «демократической армии» в окрестностях населенного пункта подвергались неоднократным атакам со стороны ИГ. В результате нападений смертников погибло более 20 бойцов курдского ополчения.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

    ВКС РФ нанесли ряд ударов по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры» на западе провинции Идлиб, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianCoalition). Также российская авиация атакует пункты дислокации радикальных исламистов в окрестностях стратегически важного аэродрома Абу Духур. В этой части региона отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) пишет, что подконтрольная радикальной коалиции группировка предприняла попытку контратаковать расположения армии САР, однако нападение было отражено.

    Ирак

    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

    В Багдаде снова произошел взрыв, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, сдетонировавшая мина была заложена в окрестностях популярного рынка. В результате инцидента погиб один мирный житель иракской столицы, еще два человека получили ранения. Ранее сообщалось, что в западной части города взорвалась заминированная машина, что привело к гибели одного гражданского.

    Жители Мосула отмечают первую годовщину освобождения восточной части города от террористов «Исламского государства». Об этом пишет информационное агентство Iraqi News.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #вкс рф #игил #курды #мосул #ирак #саа #дейр-эз-зор #багдад #латакия #идлиб #джебхат ан-нусра
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    Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе
    Сирия новости 24 января 16.30: ВВС Турции атакуют позиции SDF в районе Африна, боевики возобновили обстрел Дамаска
    Сирия новости 24 января 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе, SDF теряют позиции на севере Алеппо
    Сирия новости 24 января 07.00: боевики готовят новое наступление в Восточной Гуте; «Хайят Тахрир аш-Шам» пытается сдержать наступление САА в Идлибе
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