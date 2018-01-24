Сирия новости 24 января 19.30: под огнем YPG пострадало три мирных жителя Алеппо, САА отразила атаку «Ан-Нусры» в Идлибе

Сирия, 24 января. Под обстрелом YPG пострадало три мирных жителя провинции Алеппо, САА отбила нападение «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, при взрывах в Багдаде погибло два человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Латакии, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе.

«Исламское государство»1: теряет позиции в городе Гаранидж.

Курды: обстреляли поселение в Алеппо, в результате чего пострадало три мирных жителя, ведут бои с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Турции: наносят удары по позициям SDF в районе Африна.

Провинция Латакия

В Туркоманских горах продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами, передает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, боевики группировки «Катаиб Джебель аль-Ислам» атаковали расположения правительственных войск в минувшие сутки. Местные источники предполагают, что целью нападения является переключение внимания сирийской армии с операции против «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

ВВС Турции наносят удары по опорным пунктам Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях населенного пункта Дарат Изза, пишет военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Курдские Отряды народной самообороны (YPG) обстреляли поселение Абла, сообщает информационное агентство Aleppo 24 на своей странице в социальной сети Twitter (@24Aleppo). По данным источника, под огнем бойцов YPG погиб один мирный житель населенного пункта, еще два человека получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных курдам территориях в восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства DeirEzzor 24, ополченцы SDF выбили ИГИЛовцев из квартала города Гаранидж. Напомним, позиции «демократической армии» в окрестностях населенного пункта подвергались неоднократным атакам со стороны ИГ. В результате нападений смертников погибло более 20 бойцов курдского ополчения.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли ряд ударов по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры» на западе провинции Идлиб, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyrianCoalition). Также российская авиация атакует пункты дислокации радикальных исламистов в окрестностях стратегически важного аэродрома Абу Духур. В этой части региона отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) пишет, что подконтрольная радикальной коалиции группировка предприняла попытку контратаковать расположения армии САР, однако нападение было отражено.

Ирак

В Багдаде снова произошел взрыв, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, сдетонировавшая мина была заложена в окрестностях популярного рынка. В результате инцидента погиб один мирный житель иракской столицы, еще два человека получили ранения. Ранее сообщалось, что в западной части города взорвалась заминированная машина, что привело к гибели одного гражданского.

Жители Мосула отмечают первую годовщину освобождения восточной части города от террористов «Исламского государства». Об этом пишет информационное агентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)