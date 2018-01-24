Как выборы-2018 связаны с «репрессиями» против наших олимпийцев, объяснили в Совфеде

Очередную антироссийскую провокацию — отказ МОК допустить на Олимпиаду ведущих российских спортсменов, реальных претендентов на медали — первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич связал с предстоящим важнейшим для россиян событием, которое состоится в марте 2018 года. Это, напомнил, сенатор, выборы президента России. По словам Клинцевича, чем ближе к выборам-2018, тем сильнее будет накатывать вал антироссийских провокаций, направленных на подрыв единства России.

«Конечно, все эти события связаны, — отметил сенатор Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — По мере приближения выборов антироссийские силы будут проводить ряд очень серьезных мероприятий, направленных на то, чтобы попытаться спровоцировать общественный взрыв внутри нашей страны с целью вызвать у людей негативное отношение к российской власти».

Для этого, отметил Франц Клинцевич, враги России будут делать упор на раздувание отдельных недостатков в нашей жизни. Делать это, по словам сенатора, Запад поручил представителям так называемой несистемной оппозиции, существующей на иностранные деньги.

«Вся эта несистемная оппозиция — она же для этого и подкармливается западными спецслужбами, чтобы использовать объективно имеющиеся отдельные недостатки в интересах наших врагов, — отметил Клинцевич. — При этом никто из этих оппозиционеров принципиально не говорит сегодня о каких-либо позитивных вещах. То, что больницы построили, дороги сделали — об этом они не говорят, о вот о каких-то отдельных недостатках — как говорится, рубят направо и налево. Их задача — максимально гиперболизировать любые недостатки. Это и называется — участвовать в провокационной диверсионной политической парадигме. И эта тенденция будет только усиливаться и развиваться по мере приближения выборов. Эта работа имеет свой план, она апробирована западными спецслужбами на многих государствах с учетом менталитета каждой страны. Поэтому нам нужно быть готовыми, что количество провокаций против нас будет только увеличиваться».

Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России.

По словам сенатора, противопоставить провокациям сегодня можно только одно — всем россиянам, имеющим право голоса, нужно прийти на выборы президента России, чтобы выразить свою позицию.

«Важно, чтобы люди обязательно пришли на выборы и проголосовали за одного из кандидатов, это сегодня самое главное. Кандидатов, слава богу, будет много, и любой человек сможет выбрать. Но, перед тем, как голосовать, пусть люди посмотрят, кто из кандидатов что сделал. Кто только обещает, а кто просто делает, причем делает уже в течение многих лет. Выбрать достойного лидера страны — это сегодня единственный способ сохранить Россию в этом противосиянии и дать ей развиваться. Единственный. И это все понимают. Умные люди ведь все понимают», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что организации, признанные иностранными агентами, не смогут работать в ходе избирательной кампании по выборам президента России 2018.