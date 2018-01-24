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Общество
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«Всю жизнь не тем занимался»: в Сети высмеяли валяющегося на песке Саакашвили
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    «Всю жизнь не тем занимался»: в Сети высмеяли валяющегося на песке Саакашвили

    17:35  24 Января 2018
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    «Всю жизнь не тем занимался»: в Сети высмеяли валяющегося на песке Саакашвили

    Киев, 24 января. Грузино-украинский политик,  Михаил Саакашвили снял фильм «Возрождение Украины». Украинцы отреагировали на одну из сцен ролика, когда бывший губернатор Одесской области распластался, как морская звезда, на берегу Черного моря. 

    Михаил Саакашвили представил черновую версию фильма об Украине, в которой рассказывает об богатствах страны и о том, как возродить ее былую силу. Фрагмент фильма, опубликованный на Facebook, вызвал бурную реакцию украинцев. 

    «Новый Остап грузинского разлива», — уверен Серджинио

    «Господи, посмотрите, как он натурально играет морскую звезду, падая на спину, растопырив ноги и руки. Он всю жизнь не тем занимался», — написал Макс.

    «Михаил,у меня нет слов. Просто слезы на глазах», — иронизирует Ольга Федорец.

    «Ну ясно: Джордж Вашингтон на фоне пика», — пошутила Наталья Лутенко

    «Всю жизнь не тем занимался»: в Сети высмеяли валяющегося на песке Саакашвили

    «А уж сколько капустки можно будет напилить на проекте «Новые Васюки». Надо срочно Саакашвили гетманом назначать. Заживем», — написал Моралес

    «Даже Саакашвили имеет свою публику.  Миша, веди нас, как Ленин матросов», — иронично предлагает Шрек.

    «Всю жизнь не тем занимался»: в Сети высмеяли валяющегося на песке Саакашвили

    Однако многие украинцы считают, что новый фильм Саакашвили — это очередной прожект, который нацелен на одурачивание публики. 

    «Да откуда ты взялся, мечтатель. Прямо мертвой хваткой вцепился в Украину, езжай домой. Там без тебя все валится — сначала наведи порядок в Грузии, потом другим рассказывай», — считает Ольга Шева

    «Зачем так долго резонировать воздух? Проще начать сразу: переименуем Киев в старую Шполу, а Шполу — в Нью-Киев. Украинцы, которые с раскрытыми ртами слушают этого типа, когда вы уже поумнеете? Хоть классику читайте, может вам поможет, — написал Александр А. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #саакашвили #фильм #сеть #украинцы
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