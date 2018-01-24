Лавров рассказал о работе Москвы по организации Конгресса нацдиалога Сирии

Москва, 24 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает работу по организации Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

«В настоящее время мы продолжаем работать над организацией Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который призван помочь реализовывать достигнутые в СБ ООН договоренности», — сказал Лавров.

Напомним, 19 октября президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тысячи человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.