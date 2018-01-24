Российского писателя Миропольского не пустили в Молдавию

Кишинев, 24 января. Власти Молдавии не пустили в страну известного российского писателя и сценариста Дмитрия Миропольского.

Миропольский планировал выступить в Кишиневе c лекцией на тему «Уроки истории в современном кино и литературе». Мероприятие готовили международный медиаклуб «Формат А- 3» и общественная организация DIALOGUM.

Как передает издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», писатель имел при себе все необходимые документы и разрешения, однако молдавские пограничники заявили о том, что Миропольский якобы не смог подтвердить цель своего визита.

«Общение со мной было предельно корректное, никаких претензий, все приветливы, все доброжелательны… Просто не пускают и все. Паспорт забрали, отдадут его мне уже в России», — объяснил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что российской журналистке Ираде Зейналовой запретили посещать Молдавию.