Минфин Украины заставит ювелирные магазины сообщать о дорогих покупках граждан

Киев, 24 января. Министерство финансов Украины планирует обязать ювелирные магазины о дорогостоящих покупках граждан.

Украинские СМИ сообщили, что финансовое ведомство страны намерено внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который обяжет продавцов ювелирных магазинов сообщать Минфину о покупках украшений, чья стоимость превышает 40 тысяч гривен.

Проект предусматривает и проверку продавцами ювелирных магазинов паспортных данных покупателя, его гражданства, а также происхождение его средств. Сотрудники магазинов получат право на сверку личности покупателя с базой данных публичных лиц.

Законопроект призван противодействовать отмыванию доходов на Украине, пишут местные СМИ. Инициатива должна пройти все этапы согласования в правительстве и Верховной раде.