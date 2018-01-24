Разгромить ИГ в Сирии удалось благодаря ВКС РФ — Лавров

Москва, 24 января. Благодаря вмешательству ВКС РФ удалось разгромить боевиков «Исламского государства»1 и сохранить Сирию как государство. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Благодаря действиям российских вооруженных сил, подкрепленным активными дипломатическими усилиями, удалось разгромить группировку ИГИЛ1 в САР, сохранить сирийскую государственность, создать предпосылки для решения гуманитарных проблем», — отметил он.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где заявил о выводе основных сил с территории арабской республики. Свое решение он отметил выполнением основных задач по борьбе с терроризмом в Сирии.

Владимир Путин. Биография

1 Организация запрещена на территории РФ.