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Общество
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Украина
«Можно сойти с ума»: украинцы обсуждают снос памятника Шевченко в Виннице
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    «Можно сойти с ума»: украинцы обсуждают снос памятника Шевченко в Виннице

    16:48  24 Января 2018
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    «Можно сойти с ума»: украинцы обсуждают снос памятника Шевченко в Виннице

    Винница, 24 января. Памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко, располагавшийся на площади Небесной Сотни в Виннице, демонтировали прошлой ночью. Об этом сообщила в Facebook местная общественная активистка Таисия Гайда.

    Она отметила, что на месте памятника Шевченко теперь планируется возвести монумент в честь «героев Небесной Сотни». 

    «Можно сойти с ума: то библиотеки закрывают, то ночью памятник Шевченко сносят», — пишет девушка.

    Пользователи соцсетей также остались крайне недовольны решением местных властей. Они отметили, что теперь Винница прославится как первый город, где снесли памятник поэту.

    «Шевченко демонтировали. Приветствую, Винница — первый город в мире, где демонтировали Шевченко», — пишут они в комментариях.

    Напомним, что Шевченко стал далеко не первым историческим деятелем, чей памятник было решено снести на Украине. До этого по стране прокатилась волна так называемого «Ленинопада», когда украинские граждане стихийно сносили памятники Владимиру Ленину и другим советским деятелям. Позже данная деятельность была регламентирована с принятием закона о декомунизации, который предписывает избавляться от советских названий и символики.  

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #памятник #украина #винница #шевченко #снос
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