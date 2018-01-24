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Эксперт объяснил, зачем водителей хотят заставить пересдавать ПДД при замене прав
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    Эксперт объяснил, зачем водителей хотят заставить пересдавать ПДД при замене прав

    17:23  24 Января 2018
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    Эксперт рассказал, зачем водителей хотят заставить пересдавать ПДД при замене прав

    Москва, 24 января. Союз автошкол в своем письме в ГИБДД предложил обязать водителей, у которых заканчивается срок действия удостоверений, проходить переэкзаменовку на знание ПДД при замене документа. Данную инициативу прокомментировал юрист движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, попытка заставить водителей пересдавать ПДД раз в десять лет — попытка сделать их крайними.

    «Это вообще выглядит достаточно абсурдно — требовать от водителя подтверждать знание ПДД по мере увеличения его стажа», — сказал Радько, отметив, что водитель со стажем «водит машину уже «автоматически», интуитивно предвидя дорожные ситуации.

    Он напомнил, что ПДД в России обновляются несколько раз за год, и автовладельцы учат их по мере появления этих изменений, а не всем массивом сразу. 

    «Кому могло прийти в голову, что какой-то водитель станет ждать конца отчетного периода, чтобы сесть и выучить все обновления оптом?» — удивился Радько.

    Юрист выразил мнение, что таким образом Союз автошкол «стремится создать себе неиссякающий фронт работы». По его словам, в ГИБДД вряд ли положительно отреагируют на предложение Союза. Так, недавно в ГИБДД сократили 10 тысяч должностей, и теперь у правительственного органа нет такого количества персонала, чтобы заниматься, вдобавок к имеющимся функциям, еще и переэкзаменовкой водителей.

    Исполнительный директор Ассоциации автомобильных школ Елена Зайцева также усомнилась, что непрерывная переэкзаменовка водителей будет осуществима.

    «Сейчас непонятно, какими силами гаишники будут принимать эти экзамены и на какой базе», — отметила она.

    Между тем, она указала на то, что в инициативе Союза автошкол есть здравое зерно. Так, она привела пример, согласно которому большинство ДТП совершают как раз водители со стажем более 10 лет, что также подтверждает и статистика. Зайцева подчеркнула, что с опытом растет самоуверенность водителя, что ему «море по колено», а не только умение водить машину «с закрытыми глазами». Кроме того, не все автолюбители вовремя узнают о нововведениях в ПДД.

    «Получается, такой водитель будет несколько лет ездить, не зная этого правила, и никому до этого не будет дела до момента обмена прав», — объяснила эксперт, передает «Ридус». 

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    Автор: Тимур Румянцев
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