В «кольце врагов»: украинский дипломат рассказал об обиде Таллина на Киев

Киев, 24 января. Власти Украины самостоятельно портят отношения со странами Евросоюза, создавая вокруг себя «кольцо врагов». Об этом заявил глава организации «Майдан иностранных дел», украинский дипломат Богдан Яременко.

По его словам, недавно состоялся семинар, посвященный Крыму, в котором принял участие глава МИД Эстонии. Эстонский министр заявил о поддержке Украины, но пожаловался, что некоторые шаги Киева в отношении Таллина вызывают недоумение и обиду.

«Совершенно неожиданно для нас Украина внесла Эстонию в «черный список» офшорных зон. Мы не знаем, что в нашем законодательстве могло подтолкнуть Украину к подобному выводу? Но самое неприятное для нас, что это произошло без предупреждения и консультаций с нами. Украина лишила нас возможности отреагировать», — процитировал Яременко главу МИД Эстонии.

Яременко назвал такую политику Киева неконструктивной, отметив, что данный шаг будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений между Украиной и Эстонией.