«Люди понимают, что без России Европы нет»: справедливорос ответил украинцу по поводу ПАСЕ

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсуждали недопуск украинской делегации на заседание спецкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы. По мнению российского государственного и общественного деятеля Александра Романовича, произошедший инцидент свидетельствует о том, что в ПАСЕ начали понимать, что Европы без России быть не может.

В начале обсуждения украинский общественный деятель Гордей Белов заявил, что поднимать шум из-за произошедшего не стоит, тем более что ПАСЕ приняла резолюции, в которой призвала Россию «прекратить военную поддержку Донбасса».

«Оставили главу делегации [Владимира Арьева], а всех остальных попросили подождать за дверью. Если это формат того заседания, то почему бы и нет. Это не так, как у вас было 14 декабря 2017 года, когда публично попросили оставить заседание Совета Европы вашего представителя. Это разные вещи. Вот там вашего выгнали. А здесь попросили подождать», — отметил Гордей Белов.

«Так мы и ушли. А вы как-то покричали в ответ и остались», — ответил ведущий программы Евгений Попов.

Александр Романович, секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» по международным делам, уверен, что вчерашний недопуск украинской делегации на заседание спецкомитета ПАСЕ весьма показателен. Это проявление «тренда на разумный подход к работе делегаций всех 47 стран», который давно наблюдается в ПАСЕ, считает он.

«В чем идея работы этой специальной комиссии, которая была создана недавно и в которую всю украинскую делегацию не пустили, а оставили место для ее представителя. Комиссия призвана гармонизировать работу органов Совета Европы. Почему она была создана? Потому что представители РФ работают в Комитете министров Совета Европы, но не работают в ПАСЕ с 2014 года, потому что их лишили права голоса. И специальная комиссия обсуждает наши предложения по изменению регламента работы ПАСЕ, чтобы исключить возможность лишать кого-либо права голоса», — пояснил Романович.

«Получается, чтобы гармонизировать работу ПАСЕ, надо выгнать украинцев, если посмотреть на вчерашнее заседание?» — уточнила ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.

«Там не только украинцев надо выгонять. Получается целая команда политических пигмеев, которые пытаются эту ситуацию в свою сторону развернуть», — ответил политик.

«Это вы так Восточную Европу ласково политическими пигмеями назвали?» — поинтересовался Евгений Попов.

«Ну что делать, если приходится так называть этих людей? Дело в том, что они не беспокоятся о судьбах Европы, они не беспокоятся о безопасности Европы, они не хотят достигнуть мира. За счет их позиции приняли вот эту резолюцию [«О гуманитарных последствиях войны на Украине»], подготовленную литовцем. Там впрямую говорится об «оккупации и гуманитарных страданиях народа Крыма». Это ж надо придумать! Вы поезжайте в Крым и посмотрите, какие там «гуманитарные страдания на оккупированной территории». Это ж надо до этого дойти!» — сказал Александр Романович.

По его мнению, в Европе в последнее десятилетие наблюдается «лидерство меньшинств».