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США перебросили часть боевиков ИГИЛ из Сирии в Афганистан — глава Гражданской обороны Ирана
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    США перебросили часть боевиков ИГИЛ из Сирии в Афганистан — глава Гражданской обороны Ирана

    16:54  24 Января 2018
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    США перебросили часть боевиков ИГИЛ из Сирии в Афганистан — глава Гражданской обороны Ирана

    Тегеран, 24 января. Глава иранской Организации гражданской обороны Реза Джалали сообщил о перемещении боевиков «Исламского государства»1 в Афганистан силами США.

    Генерал Джелали отметил во время выступления в Тегеране, что армия США перевела часть боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также их боевую технику из Сирийской арабской республики в Афганистан.

    Эксперты считают, что Пентагон намерен использовать игиловцев для борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Талибан»1, которая контролирует около 52 процентов Афганистана. Аналитики подчеркивают, что Вашингтону «не удается договориться с талибами», поэтому придется использовать «Халифат».

    Эксперты называют и еще одну причину переброски живой силы «Исламского государства». После поражения «Халифата» в Сирии Вашингтон надеется сохранить остатки террористической группировки для того, чтобы впоследствии использовать ее для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    США перебросили часть боевиков ИГИЛ из Сирии в Афганистан — глава Гражданской обороны Ирана

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #афганистан #игил
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