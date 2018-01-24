Тегеран, 24 января. Глава иранской Организации гражданской обороны Реза Джалали сообщил о перемещении боевиков «Исламского государства»1 в Афганистан силами США.

Генерал Джелали отметил во время выступления в Тегеране, что армия США перевела часть боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), а также их боевую технику из Сирийской арабской республики в Афганистан.

Эксперты считают, что Пентагон намерен использовать игиловцев для борьбы с запрещенной в России террористической организацией «Талибан»1, которая контролирует около 52 процентов Афганистана. Аналитики подчеркивают, что Вашингтону «не удается договориться с талибами», поэтому придется использовать «Халифат».

Эксперты называют и еще одну причину переброски живой силы «Исламского государства». После поражения «Халифата» в Сирии Вашингтон надеется сохранить остатки террористической группировки для того, чтобы впоследствии использовать ее для дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.