В Турции задержаны 150 человек за поддержку курдов в Сирии

Анкара, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 150 человек за поддержку в соцсетях деятельности «Рабочей партии Курдистана» и сирийской партии «Демократический союз». Об этом сообщили в среду турецкие СМИ.

Задержания прошли в 31 регионе Турции. 11 человек были арестованы, еще семерых задержанных позднее освободили. Кроме того, в отношении 132 подозреваемых ведутся расследования.

Как передает издание «Аргументы и Факты», действия правоохранителей связаны с военной операцией «Оливковая ветвь» на территории Сирийской Арабской Республики.

Напомним, на прошлой неделе турецкая армия объявила о начале военной операции в Африне. Это стало реакцией Анкары на провокацию со стороны Вашингтона, который решил создать на базе отрядов сирийских курдов так называемые «силы безопасности границы».