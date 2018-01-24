Серпухов претендует на место в «Золотом кольце России»

Москва, 24 января. Подмосковный город Серпухов может пополнить число российских городов, включенных в «Золотое кольцо».

Заявку на включение в туристический проект подала в Министерство культуры РФ городская администрация, обогнав при этом многие другие города-претенденты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы городского округа Дмитрия Жарикова, новый статус позволит Серпухову привлечь больше как российских, так и иностранных туристов. Он отметил, что для этого у Серпухова есть все необходимое: многовековая история, достопримечательности и православные святыни.

«Прирост туристов поспособствует дальнейшей популяризации города, его развитию и благоустройству. Быть городом Золотого кольца – это почетно!» — подчеркнул Жариков.

Напомним, о начале приема заявок на включение новых городов в маршрут «Золотого кольца России» в понедельник сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Первое упоминание о Серпухове датируется 1336 годом. На его территории находятся одни из самых старых в стране монастырей – Высоцкий и Введенский Владыческий. Также в городе есть свой Кремль, возведенный в XVI веке, музеи и памятники светской архитектуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что туризм может стать одной из наиболее прибыльных для экономики России отраслей, и призвал регионы способствовать развитию внутреннего туризма в РФ.