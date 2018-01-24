Лавров обсудил с Тиллерсоном операции на севере Сирии

Москва, 24 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил ход военных операций на севере Сирии, а также подготовку к конгрессу нацдиалога САР в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Рассматривалась ситуация с урегулированием конфликта в Сирии, в том числе ход операций в северных районах и подготовка к встрече сирийских сторон в Вене и Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время на севере САР проходит военная операция Турции против сирийских курдов в Африне. Она была инициирована после того, как США заявили о планах создать на границе Сирии и Турции «силы безопасности».

Что касается конгресса нацдиалога Сирии, то он пройдет в Сочи 29-30 января. Инициатором мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин, который выразил надежду на то, что встреча в Сочи поможет продвинуть женевские переговоры.