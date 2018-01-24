«Это зрада»: Киев обиделся на Euronews, не признающий Крым «оккупированным»

Киев, 24 января. Телеканал Euronews показал сюжет о военных учениях в Крыму, отказавшись от формулировок о статусе полуострова как об «оккупированной» или «аннексированной» территории. В МИД Украины упрекнули европейские СМИ, считая, что материал должен основываться на «фактах».

Российские военные провели учения для крымских школьников. Учащимся показали, как обращаться с наземными минами, провели лекцию о самодельных взрывных устройствах и замаскированных бомбах. Материал был показан на крупнейшем европейском телеканале Euronews, при этом СМИ ни разу не назвали Крым «оккупированным», пишет «Европейская правда».

Материал вызвал возмущение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который назвал сюжет «промыванием мозгов».

«Ни слова о незаконной аннексии Крыма», — с горечью написал дипломат в своем блоге.

В украинском внешнеполитическом ведомстве неуважение европейских СМИ к позиции Киева по Крыму также вызвало возмущение, в Киеве считают видеоролик проявлением «зрады» (предательство, укр. - прим ФАН). Спикер МИД Украины Марьяна Беца считает, что репортаж Euronews должен был быть основан на «фактах».

«Призываем «Еuronews» исправить материал, в соответствии с законодательством», — написала украинский дипломат в личном блоге.

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на основании которого полуостров стал частью России. Киев спекулирует на антироссийской риторике, не признавая законный выбор крымчан.