Алеппо, 24 января. Швейное производство Алеппо работает из подвалов — таким образом важную отрасль спасли от обстрелов со стороны вооруженных группировок, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

До начала сирийской войны кварталы Шейх Наджар и район Лерамун были промышленными центрами не только для Алеппо, но и для всего Ближнего Востока. Однако семилетняя война изменила многое. Кварталы долгое время находились под оккупацией боевиков, поэтому многие производства пришлось перенести. Сегодня пошивочные цеха базируются не на больших площадях. Большое производство было поделено на несколько мастерских и переместилось в подвалы жилых домов — именно так люди смогли сохранить свою работу.

Швейная промышленность пострадала не только из-за бесчинства вооруженных группировок, но и из-за нехватки кадров. На эксклюзивных кадрах ФАН видно одну из таких подвальных швейных мастерских, в которой ютятся сотрудники. По словам сотрудников, работа идет хорошо, когда есть электричество. Но в момент обстрелов, когда люди остаются без света из-за неполадок на линиях электропередач, мужчины и женщины вынуждены полагаться на силы генератора и колодцы вместо централизованного водопровода. Отметим, что Алеппо находился в этом пограничном состоянии долгие годы из-за постоянно разрывающихся ракет, наносящих ущерб местной инфраструктуре.

6 Фото. 6 Фотографий

«Мы пришли из района Шейх Наджар, где были боевики, в центр города Алеппо. Это были трудные времена и трудный переезд, но жизнь продолжается, и мы все еще работаем, — рассказал корреспонденту ФАН начальник производства. — Работа встала только однажды – на целый месяц, но потом мы продолжили. Стало труднее, потому что мало рабочих, но сейчас благодаря аллаху и САА и великого лидера все стало гораздо лучше. Надеюсь, ближайшие времена будут еще лучше. Было плохо с электричеством, мы работали с помощью генераторов, а сейчас стало лучше».

Все эти обстоятельства не мешали промышленникам Алеппо работать, производить и участвовать в местных и международных выставках, нарушая блокаду террористов и Запада в течение шести лет. Эти маленькие производства стали чуть ли не единственным доходом для семей и инвалидов. Производители Алеппо гордятся тем, что их изделия, особенно текстильные, сопоставимы с качеством турецкого продукта и конкурируют с ценами на китайские товары.

Сегодня производства пытаются вернуть в крупные промышленные районы Алеппо Шейх Наджар и Лерамун, но на данный момент это не представляется возможным из-за сильных повреждений зданий в районах.