18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Свыше 50 км дорог отремонтируют в Одинцовском районе Подмосковья в 2018 году
Общество
Российский производитель виртуальных игр разрешил детям с 6 лет играть в виртуальную войну
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский производитель виртуальных игр разрешил детям с 6 лет играть в виртуальную войну

    16:33  24 Января 2018
    206

    Российский производитель виртуальных игр разрешил детям с 6 лет играть в виртуальную войну

    Санкт-Петербург, 24 января. Компания ООО «Дивиар», образованная в 2017 году, объявила себя как передового создателя виртуальных игр, но при этом уже сейчас вызывает море вопросов у потребителей, допуская детей с 6 лет к играм, связанным с жестокими расправами над противниками.

    ООО «Дивиар» была создана в апреле прошлого года тремя молодыми людьми – Михаилом Торкуновым, Алексеем Свирским и Дмитрием Осиным. Цель компании – выпуск виртуальных игр, но не перед компьютером дома, а на игровых площадках, где люди с виртуальным оружием и специальными устройствами смогут передвигаться и воевать друг с другом или с вымышленными соперниками. Речь идет о чем-то вроде пенйтбола, только в параллельной реальности. Все бы ничего, но только, как выяснилось, к подобным игрушкам, имеющим возрастное ограничение – минимум +12 – допускаются малыши с шести, а то и с четырех лет.

    Цель команды «Дивиар» открыть парки Engage, где проходят эти игры, по всей стране. Первый был запущен в конце 2017 года в торговом центре «Авиапарк» в Москве, второй – в «Охта-Молл» в Санкт-Петербурге. Пока компания может представить только две игры – «Мафия в Чикаго» и «Полигон». И в том и в другом случае – в чистом виде «стрелялки», где главная задача – убить как можно с большее количество врагов.

     

    DVRteam???????? #dreamteam #опасныепарни #dvr #работуработаем

    A post shared by Andrey Golubev (@golubev_original) on

    Людей запускают в пустое помещение размером в 150 квадратных метров, выдают им виртуальное оружие, надевают очки и предлагают либо убивать на «Полигоне», либо сражаться в Чикаго. Графика на данный момент очень слабая, можно сказать соответствует прошлому веку, да и сами игры не блещут оригинальностью, поэтому и количество посетителей, мягко говоря, небольшое. По крайней мере, в Петербурге на новогодние каникулы были открыты все вакансии, несмотря на скидки.
    Поэтому в компании сейчас не разбираются с возвратом посетителей – допускают до жестоких игр даже малышей, на что уже неоднократно поступали жалобы от редких посетителей.

    Мы провели небольшой эксперимент. Вначале позвонили в ТЦ «Авиапарк» и попытались выяснить с какого возраста детей допускают к играм с жестокими расправами. Там менеджер четко сказал – по закону ограничение +12, но у нас допускают детей с 6 лет и даже 4-летние играют. В Петербургском «Охта-Молл» все еще хуже – там в ответ на запрос на интернет-страницу сразу заявили – допускаются дети с 6 лет допускаем.

    Как уже говорилось ранее, «Роспотребнадзор» до сих пор не всполошился по двум причинам – обе площадки начали работу совсем недавно, и количество посетителей не слишком большое. Тем не менее, благодаря грамотному пиару, в этом году компании уже удалось привлечь инвесторов и раструбить на весь мир, что они договорились с компанией, обладающей правами на «фиксиков», и первая лицензионная игра выйдет в ближайшее время.

     

    DVRteam???? #dreamteam #DVR #golubevstyle

    A post shared by Andrey Golubev (@golubev_original) on

    Более того, генеральный директор со своей страницы в Facebook заявил: «Важно одно - каждую неделю мы получаем от 50 до 120 заявок на открытие наших Engage VR!!!» Правда не указывается, какие центры конкретно хотят открыть подобные площадки, если в Москве и Петербурге их запуск просто провалился. То есть попросту «Дивиар» обманывает своего уже существующего инвестора и тех, кто может им стать. Более того, те редкие посетители, которые все-таки «клюют» на рекламу в соцсетях, сюда не возвращаются. Сеанс игры всего 20 минут, заплатить за одного игрока надо от 550 до 650 рублей, так еще и компанию набрать минимум три человека. При этом качество картинки ужасное, как и графика. Более того, никто не предупреждает о вредном влиянии виртуального шлема на здоровье и как это скажется на вестибулярном аппарате — никакой лицензии по поводу полной безопасности клиенту не показывают.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #игры
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Грудинин судился из-за знака КПРФ в 2016 году

      18:25 24 Января 2018 54
      Читать
      16:53
      Сегодня

      Разгромить ИГ в Сирии удалось благодаря ВКС РФ — Лавров
      15:08
      Сегодня

      Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций
      14:45
      Сегодня

      Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
      12:46
      Сегодня

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ
      11:46
      Сегодня

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 5925

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4748

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20477

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39355

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4706
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      17:54   24 Января 2018
      2127
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      1719
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      694
      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      11:56   24 Января 2018
      438