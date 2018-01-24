Российский производитель виртуальных игр разрешил детям с 10 лет играть в виртуальную войну

Санкт-Петербург, 24 января. Компания ООО «Дивиар», образованная в 2017 году, объявила себя как передового создателя виртуальных игр, но при этом уже сейчас вызывает море вопросов у потребителей, допуская детей с 10 лет к играм, связанным с жестокими расправами над противниками.

ООО «Дивиар» была создана в апреле прошлого года тремя молодыми людьми – Михаилом Торкуновым, Алексеем Свирским и Дмитрием Осиным. Цель компании – выпуск виртуальных игр, но не перед компьютером дома, а на игровых площадках, где люди с виртуальным оружием и специальными устройствами смогут передвигаться и воевать друг с другом или с вымышленными соперниками. Речь идет о чем-то вроде пейнтбола, только в параллельной реальности. Все бы ничего, но только, как выяснилось, к подобным игрушкам, имеющим возрастное ограничение – минимум +12 – допускаются дети младшего возраста — даже с 10 лет.

Цель команды «Дивиар» открыть парки Engage, где проходят эти игры, по всей стране. Первый был запущен в конце 2017 года в торговом центре «Авиапарк» в Москве, второй – в «Охта-Молл» в Санкт-Петербурге. Пока компания может представить только две игры – «Мафия в Чикаго» и «Полигон». И в том и в другом случае – в чистом виде «стрелялки», где главная задача – убить как можно большее количество врагов.

Людей запускают в пустое помещение размером в 150 квадратных метров, выдают им виртуальное оружие, надевают очки и предлагают либо убивать на «Полигоне», либо сражаться в Чикаго. Графика на данный момент очень слабая, можно сказать, соответствует прошлому веку, да и сами игры не блещут оригинальностью, поэтому и количество посетителей, мягко говоря, небольшое. По крайней мере, в Петербурге на новогодние каникулы были открыты все вакансии, несмотря на скидки.

Наверное, поэтому в компании сейчас не особо разбираются с возвратом посетителей – допускают до жестоких игр даже маленьких детей, чей возраст вряд ли соответствует содержанию игры.

Мы провели небольшой эксперимент. Вначале позвонили в ТЦ «Авиапарк» и попытались выяснить, с какого возраста детей допускают к играм с жестокими расправами. Там менеджер четко сказал – по закону ограничение +12, но у нас допускают детей с 10 лет.

Как уже говорилось ранее, Роспотребнадзор до сих пор не всполошился, вероятнее всего, по двум причинам – обе площадки начали работу совсем недавно, и количество посетителей не слишком большое. Тем не менее, благодаря грамотному пиару, в этом году компании уже удалось привлечь инвесторов и раструбить на весь мир, что они договорились с компанией, обладающей правами на «фиксиков», и первая лицензионная игра выйдет в ближайшее время.

DVRteam???? #dreamteam #DVR #golubevstyle A post shared by Andrey Golubev (@golubev_original) on Aug 17, 2017 at 10:49am PDT

Более того, генеральный директор со своей страницы в Facebook заявил: «Важно одно - каждую неделю мы получаем от 50 до 120 заявок на открытие наших Engage VR!!!» Правда, не указывается, какие центры конкретно хотят открыть подобные площадки, если в Москве и Петербурге их запуск просто провалился. Похоже на то, что «Дивиар» попросту вводит в заблуждение своего уже существующего инвестора и тех, кто может им стать

Более того, те редкие посетители, которые все-таки «клюют» на рекламу в соцсетях, сюда не возвращаются. Сеанс игры всего 20 минут, заплатить за одного игрока надо от 550 до 650 рублей, так еще и компанию набрать минимум три человека. При этом качество картинки, по нашему мнению, оставляет желать лучшего, как и графика.