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Общество
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Украина
Украинский журналист выдал в соцсети секретную информацию о планах ВСУ
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    Украинский журналист выдал в соцсети секретную информацию о планах ВСУ

    16:09  24 Января 2018
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    Украинский журналист выдал в соцсети секретную информацию о планах ВСУ

    Киев, 24 января. Главный редактор заблокированного в России украинского портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов раскрыл планы ВСУ по закупке оружия, которые имели гриф «Совершенно секретно».

    Журналист написал в Facebook пост, в котором заявил, что украинская армия ожидает поставки 800 единиц противотанковых ракетных комплексов «Стугна» и «Корсар»,  а также несколько тысяч ракет к нему. Кроме того, ВСУ намерены закупить 500 беспилотников. Комментируя данную информацию, Бутусов отметил, что на Украине нет такого количества военных специалистов для управления ПТРК и беспилотниками.

    Украинские СМИ обратились в Генштаб ВСУ за комментарием, однако военные заявили, что данная информация засекречена. Ранее сообщалось, что Украина намерена в этом году потратить на закупки вооружения более 41 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году. В частности, Киев ожидает поставок американских противотанковых ракет «Джавелин» и летального оружия из Канады.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставка американского оружия на Украину не только не приведет к стабилизации обстановки, но и увеличит число жертв.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #всу #украина #оружие #журналист
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