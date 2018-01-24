Украинский журналист выдал в соцсети секретную информацию о планах ВСУ

Киев, 24 января. Главный редактор заблокированного в России украинского портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов раскрыл планы ВСУ по закупке оружия, которые имели гриф «Совершенно секретно».

Журналист написал в Facebook пост, в котором заявил, что украинская армия ожидает поставки 800 единиц противотанковых ракетных комплексов «Стугна» и «Корсар», а также несколько тысяч ракет к нему. Кроме того, ВСУ намерены закупить 500 беспилотников. Комментируя данную информацию, Бутусов отметил, что на Украине нет такого количества военных специалистов для управления ПТРК и беспилотниками.

Украинские СМИ обратились в Генштаб ВСУ за комментарием, однако военные заявили, что данная информация засекречена. Ранее сообщалось, что Украина намерена в этом году потратить на закупки вооружения более 41 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году. В частности, Киев ожидает поставок американских противотанковых ракет «Джавелин» и летального оружия из Канады.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поставка американского оружия на Украину не только не приведет к стабилизации обстановки, но и увеличит число жертв.

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