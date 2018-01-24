Донбасс сегодня: ВСУ теряют бойцов, ДНР под обстрелом украинских минометов

Донбасс, 24 января. На фоне снижения боевой активности на фронте в передовых и элитных частях ВСУ растут небоевые потери. Украинские СМИ провоцируют народные волнения в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На донецком направлении вооруженные формирования Киева обстреляли позиции армии ДНР из 82-мм минометов, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. На луганском направлении позиции защитников ЛНР были обстреляны единожды из минометов и автоматических гранатометов.

Небоевые потери

Несмотря на снижение боевой активности по всей линии фронта, сводки о потерях украинских военнослужащих продолжают поступать в распоряжение военных разведок республик. И дело не в противостоянии сторон, а в банальных небоевых инцидентах с летальным исходом в украинской армии.

Разведка Донецкой народной республики сообщает, что 19 января на территории дислокации 30 механизированной бригады ВС Украины (район подконтрольной киевским властям Красногоровки к западу от Донецка) погиб один солдат бригады. Военнослужащий находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, смерть наступила в результате взрыва гранаты Ф-1.

Данный факт вызвал серьезный резонанс в главном управлении Минобороны Украины по работе с личным составом. Управление ведет расследование инцидента и потребовало от всех военнослужащих 30 бригады пройти тестирование с военными психологами.

Описанный выше случай, по утверждению военного спикера ДНР полковника Эдуарда Басурина, — «не редкость в украинской алкоармии». Но в элитных частях происходят случаи, которые тщательно скрываются от общественности и вышестоящего командования войсками.

В Мариуполе 19 января военнослужащего центра миротворчества и безопасности ВСУ повесили по подозрению в сепаратизме и связях с ДНР. Официальная версия — суицид.

Митинг

Со вторника в сообществах и группах в социальных сетях, которыми пользуются жители Донецка, начали распространяться призывы к выходу на митинг в среду в центр города в поддержку возвращения связи мобильного «МТС-Украина». Данные призывы распространялись с нескольких десятков одноразовых аккаунтов, которые впоследствии были удалены. Кстати, фейковые аккаунты «самоидентифицировались» как жители Донецка. Цель ясна — спровоцировать массовые акции.

И вот сегодня на лентах украинских СМИ появляется информация о разгоне в центре Донецка анонсированного «митинга». Сетевые издания сообщают, что люди якобы собрались в условленном месте и начали массовую акцию, но «злые террористы ДНР» воспрепятствовали общественной инициативе.

Корреспондент ФАН связался с правоохранительными органами ДНР и уточнил сообщения украинских коллег. В полиции республики заявили, что указанная акция не была согласована с ведомством и о ней неизвестно блюстителям правопорядка. Кроме того, по информации наряда патрульно-постовой службы, дежурившего в районе площади Ленина (где была заявлена акция и ее разгон) никаких организованных групп людей не наблюдалось.

Более того, если бы массовые акции и планировались общественниками, то, как и в любой цивилизованной стране, они должны были быть согласованы с местными властями и правоохранителями, чего в данном случае сделано не было. А поэтому даже в случае препятствия правоохранителями проведению акции, последние действовали бы в рамках закона.

Украинские журналисты на достигнутом решили не останавливаться. Со ссылкой на «собственные источники» сетевые издания сообщили, что вооруженные люди якобы ворвались в офисы компании Vodafone («МТС–Украина») в Донецке и, угрожая скорым увольнением сотрудников компании, выгнали их из служебных помещений.

Видимо, «источники» украинских изданий не были осведомлены, что с 2015 года в Донецкой народной республике нет ни одного официального представительства указанной компании. Не работают также и офисы среднего звена, о чем было заявлено украинскими изданиями.