18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Нижегородцы смогут вступить в брак на Красную горку
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ теряют бойцов, ДНР под обстрелом украинских минометов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: ВСУ теряют бойцов, ДНР под обстрелом украинских минометов

    17:41  24 Января 2018
    1599

    Донбасс сегодня: ВСУ теряют бойцов, ДНР под обстрелом украинских минометов

    Донбасс, 24 января. На фоне снижения боевой активности на фронте в передовых и элитных частях ВСУ растут небоевые потери. Украинские СМИ провоцируют народные волнения в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    На донецком направлении вооруженные формирования Киева обстреляли позиции армии ДНР из 82-мм минометов, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. На луганском направлении позиции защитников ЛНР были обстреляны единожды из минометов и автоматических гранатометов.

    Небоевые потери

    Несмотря на снижение боевой активности по всей линии фронта, сводки о потерях украинских военнослужащих продолжают поступать в распоряжение военных разведок республик. И дело не в противостоянии сторон, а в банальных небоевых инцидентах с летальным исходом в украинской армии.

    Разведка Донецкой народной республики сообщает, что 19 января на территории дислокации 30 механизированной бригады ВС Украины (район подконтрольной киевским властям Красногоровки к западу от Донецка) погиб один солдат бригады. Военнослужащий находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, смерть наступила в результате взрыва гранаты Ф-1.

    Данный факт вызвал серьезный резонанс в главном управлении Минобороны Украины по работе с личным составом. Управление ведет расследование инцидента и потребовало от всех военнослужащих 30 бригады пройти тестирование с военными психологами.

    Донбасс сегодня: ВСУ теряют бойцов, ДНР под обстрелом украинских минометов

    Описанный выше случай, по утверждению военного спикера ДНР полковника Эдуарда Басурина, — «не редкость в украинской алкоармии». Но в элитных частях происходят случаи, которые тщательно скрываются от общественности и вышестоящего командования войсками.

    В Мариуполе 19 января военнослужащего центра миротворчества и безопасности ВСУ повесили по подозрению в сепаратизме и связях с ДНР. Официальная версия — суицид.

    Митинг

    Со вторника в сообществах и группах в социальных сетях, которыми пользуются жители Донецка, начали распространяться призывы к выходу на митинг в среду в центр города в поддержку возвращения связи мобильного «МТС-Украина». Данные призывы распространялись с нескольких десятков одноразовых аккаунтов, которые впоследствии были удалены. Кстати, фейковые аккаунты «самоидентифицировались» как жители Донецка. Цель ясна — спровоцировать массовые акции.

    И вот сегодня на лентах украинских СМИ появляется информация о разгоне в центре Донецка анонсированного «митинга». Сетевые издания сообщают, что люди якобы собрались в условленном месте и начали массовую акцию, но «злые террористы ДНР» воспрепятствовали общественной инициативе.

    Донбасс сегодня: ВСУ теряют бойцов, ДНР под обстрелом украинских минометов

    Корреспондент ФАН связался с правоохранительными органами ДНР и уточнил сообщения украинских коллег. В полиции республики заявили, что указанная акция не была согласована с ведомством и о ней неизвестно блюстителям правопорядка. Кроме того, по информации наряда патрульно-постовой службы, дежурившего в районе площади Ленина (где была заявлена акция и ее разгон) никаких организованных групп людей не наблюдалось.

    Более того, если бы массовые акции и планировались общественниками, то, как и в любой цивилизованной стране, они должны были быть согласованы с местными властями и правоохранителями, чего в данном случае сделано не было. А поэтому даже в случае препятствия правоохранителями проведению акции, последние действовали бы в рамках закона.

    Донбасс сегодня: ВСУ теряют бойцов, ДНР под обстрелом украинских минометов

    Украинские журналисты на достигнутом решили не останавливаться. Со ссылкой на «собственные источники» сетевые издания сообщили, что вооруженные люди якобы ворвались в офисы компании Vodafone («МТС–Украина») в Донецке и, угрожая скорым увольнением сотрудников компании, выгнали их из служебных помещений.

    Видимо, «источники» украинских изданий не были осведомлены, что с 2015 года в Донецкой народной республике нет ни одного официального представительства указанной компании. Не работают также и офисы среднего звена, о чем было заявлено украинскими изданиями.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду

      20:08 24 Января 2018 42
      Читать
      18:25
      Сегодня

      Грудинин судился из-за знака КПРФ в 2016 году
      16:53
      Сегодня

      Разгромить ИГ в Сирии удалось благодаря ВКС РФ — Лавров
      15:08
      Сегодня

      Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций
      14:45
      Сегодня

      Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
      12:46
      Сегодня

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6089

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4830

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20577

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39426

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4733
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      20:38   24 Января 2018
      30
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      17:54   24 Января 2018
      4446
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      2201
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      755