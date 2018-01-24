Сирия: САА и ВКС РФ атакуют боевиков «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб

Идлиб, 24 января. В провинции Идлиб продолжаются бои между правительственными войсками и вооруженными группировками, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил достигли значительного прогресса на южных территориях провинции Идлиб в направлении недавно освобожденного от боевиков военного аэродрома «Абу-Духур». ВВС Сирии и боевые вертолеты ВКС РФ оказывают военнослужащим армии Башара Асада поддержку с воздуха.

Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах ФАН, правительственные войска стянули танки и тяжелые вооружения, а также военные «пикапы», оснащенные крупнокалиберными пулеметами в район города Аль-Мушейрифе, где на данный момент развернулась часть армейских подразделений, и был поднят флаг Сирийской Арабской Республики (САР).

На фото также последствия наносимых военной авиацией ударов по ряду штаб-квартир и укреплений. По имеющимся данным, несколько боевиков в результате скоординированных действий наземных и воздушных сил были нейтрализованы, а военная техника, оружие и боеприпасы — уничтожены.

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Напомним, ФАН ранее сообщало о подготовке САА к новому массированному наступлению против боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из экстремистов связанной с «Аль-Каиды»1 группировки «Джебхат ан-Нусра»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) и «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), направленному на зачистку востока и юго-востока провинции от радикальных террористических группировок. Военные рассредоточились на территории более 900 квадратных километром — вокруг «котла», который им предстоит зачистить. Если это произойдет, то правительственные силы восстановят контроль над восточной частью оси Идлиб — Хама. Кроме того, союзные палестинские бригады «Лива Аль-Кудс» готовятся к зачистке от террористов большого участка дороги из Серакиба на восток провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.