Выборы-2018: в Крыму приступили к формированию корпуса общественных наблюдателей

Симферополь, 24 января. В Крыму стартовало формирование корпуса общественных наблюдателей, которые будут задействованы на выборах президента России в марте 2018 года. Об этом сообщил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Корпус общественных избирателей в законе поручено формировать общественным палатам. Общественная палата Крыма уже приступила к реализации этого закона. Мы создали рабочую группу по общественному контролю за реализацией избирательных прав граждан и подписали соглашение с более чем двумя десятками общественных организаций», — сказал Иоффе в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что общественная палата Крыма намерена укомплектовать все избирательные комиссии и участки Крыма общественными наблюдателями, которые будут следить за ходом голосования.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. В Крыму и Севастополе они будут проходить впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Действующий глава государства Владимир Путин намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Накануне ЦИК зарегистрировал еще 154 человек из второй части списка доверенных лиц Владимира Путина. В этом списке появились актер Сергей Безруков, дирижер Юрий Башмет, фигурист Алья Авербух и другие известные личности, передает телеканал «360».