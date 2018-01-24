Полиция Иракского Курдистана запретила проведение митинга в поддержку курдов Африна

Дохук, 24 января. Власти Иракского Курдистана запретили проведение в Дохуке митинга в поддержку курдов Африна.

По сообщению источников в Ираке сотрудники местных правоохранительных органов в Дохуке запретили проведение митинга в поддержку курдского ополчения и «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в сирийской провинции Африн, которые противостоят вторжению армии Турции. По данным источника указание о запрете мероприятия было отдано премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Отмечается, что «Рабочая партия Курдистана» считается в Турции террористической организацией.

Ранее сообщалось, что Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии после провокационного заявления США о намерении создать на границе с Турцией «пограничные силы безопасности» из курдских вооруженных группировок, включая оппозиционные «Сирийские демократические силы» и РПК.