Школьник из Подмосковья спас провалившегося под лед мужчину

Москва, 24 января. Школьник из Подмосковья спас молодого человека, провалившегося под лед в деревне Репниково недалеко от города Чехов. Пострадавший катался по замершему пруду на велосипеде.

Ученик четвертого класса увидел, как катавшийся на велосипеде молодой человек провалился под лед. В администрации города Чехов сообщили, что мальчик побежал к отцу, рассказав о случившемся. Родитель поспешил на помощь пострадавшему со спасательным кругом и веревкой. В настоящий момент его жизни ничто не угрожает. Представители региональной власти добавили, что это не первый случай с провалившимися под лед людьми, пишет «Подмосковье сегодня».