Президентские выборы 2018: более 7 млн избирателей смогут голосовать в Москве

Москва, 24 января. Более семи миллионов жителей Москвы обладают правом голоса на выборах президента России в 2018 году по состоянию на 1 января, сообщил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«Количество избирателей — порядка 7 миллионов 200 тысяч человек на 1 января», — цитирует Горбунова РИА Новости.

Ранее в столичной избирательной комиссии сообщили, что к выборам в Москве откроется более 3,6 тысячи избирательных участков, включая 180 «закрытых» — в больницах и следственных изоляторах.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Эту дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как кандидат-самовыдвиженец. В понедельник завершился сбор подписей граждан в его поддержку. Как сообщили в избирательном штабе Путина, его поддержали более 1,6 миллиона россиян.