Путин предложил создать в России молодежный фестиваль авторской песни

Москва, 24 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением организовать в нашей стране молодежный фестиваль авторской песни.

В среду российский лидер посетил музей Владимира Высоцкого на Таганке. В ходе разговора директор музея и сын поэта Никита рассказал о планах развития музея. Речь зашла и о создании зала, где песня могла бы стать экспонатом.

«У нас в стране нет конкурса (для молодежи — ред.), можно было бы его организовать и использовать ваши (музея – ред.) возможности, — отметил глава российского государства. — Я бы со своей стороны мог бы это отфинансировать с помощью гранта», сообщает издание «Свободная пресса».

Напомним, в ходе осмотра музея Владимир Путин признался, что от песен Высоцкого, исполненных молодыми артистами, у него «захватывает дух».

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина в Ленобласти был воссоздан музей «Дом авиаторов».