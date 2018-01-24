Выборы-2018: Чилингаров объяснил, почему важно участвовать в голосовании

Москва, 24 января. Российский исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог и первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров рассказал о важности участия в голосовании на выборах президента России в 2018 году. По его словам, выборы президента России можно сравнить с процессом освоения Арктики.

«К выборам президента нужно подходить с позиции будущего России, а оно напрямую связано с Арктикой», — сказал Чилингаров в комментарии агентству «Экономика сегодня».

Он также добавил, что действующий президент России Владимир Путин постоянно оказывает поддержку полярникам для исследования Арктики. По его словам, российский лидер помогает во всех вопросах, связанных с возрождением Северного морского пути, а также продвигает арктические исследования.

Чилингаров подчеркнул, что свой голос на выборах президента России он отдаст кандидату, который понимает «необходимость подчинения Россией Арктики». По его мнению, именно Владимир Путин «стремится к этой цели».

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.