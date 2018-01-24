Женщины Африна записываются в курдское ополчение для борьбы с армией Турции

Африн, 24 января. Курдские женщины записываются в ряды ополчения для противостояния вторжению Турции в Африне.

Источники в Африне сообщили о массовом вступлении женщин в ряды курдского ополчения. Они намерены бороться с турецкой армией, которая проводит военную операцию на севере провинции Алеппо.

Отмечается, что курдское руководство призвало к всеобщей мобилизации для поддержки жителей района Африн в противостоянии Вооруженным силам Турции и протурецким подразделениям «Свободной сирийской армии».

«При необходимости все солдаты направятся в Африн, мы готовы в любой момент, однако это требует прохода через правительственные территории», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что военная операция Анкары «Оливковая ветвь» была спровоцирована заявлением США о создании около границ Турции «сил безопасности» из состава курдского альянса «Сирийские демократические силы» и других курдских вооруженных формирований. Турция назвала этот шаг попыткой Вашингтона создать «новую террористическую армию» на севере Сирии.