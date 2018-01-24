Спикер Верховной рады рассказал, как Жириновский «угрожал ввести войска на Украину»

Киев, 24 января. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2014 году во время телефонного разговора угрожал ввести войска на Украину. Об этом он сказал, выступая в суде по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Звучали угрозы, в том числе о введении войск на материковую часть Украины в случае, если Украина будет проводить активную политику по защите территориальной целостности. Это был набор эмоциональных и хаотических угроз», — отметил парламентарий.

Парубий также подчеркнул, что некоторые угрозы касались его лично. По его словам, Жириновский якобы предупреждал его о возможности возбуждения уголовного дела и даже оказании физического насилия.

Напомним, что бывший президент Украины Виктор Янукович проходит по делу о госизмене. Украинский лидер был свергнут в результате государственного переворота в 2014 году.