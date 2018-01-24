«Захватывает дух»: Путин оценил экспозицию «Дома Высоцкого на Таганке»

Москва, 24 января. Президент РФ Владимир Путин побывал в музее Владимира Высоцкого в Москве, назвав культурный объект интересным. Глава государства признался, что от песен поэта, исполненных молодыми артистами, у него «захватывает дух».

«Дом Высоцкого на Таганке» посетил российский лидер Владимир Путин. Он высоко оценил экспозицию, где представлены личные вещи знаменитого поэта-песенника.

«Очень интересный музей получился», — отметил Путин.

Экскурсию для главы государства по залам музея провели сын Высоцкого Никита и бывшая супруга артиста Людмила Абрамова. Путин также посмотрел видеозапись репетиции с участием Высоцкого, когда он произносил гамлетовский монолог «быть или не быть».

Он также зашел в рабочий кабинет артиста, где по-прежнему хранятся рукописи Высоцкого. На одной из стен размещалась карта с отметками городов, в которых побывал поэт. Но неизменно Высоцкий возвращался на родину.