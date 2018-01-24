Байден похвалился, как заставил Порошенко за шесть часов уволить генпрокурора

Вашингтон, 24 января. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден рассказал об обстоятельствах увольнения в 2016 году Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины.

По словам американского политика, его крайне беспокоили слабые результаты Киева в сфере борьбы с коррупцией. Байден около 13 раз ездил на Украину, однако президент страны Петр Порошенко и бывший премьер-министр Арсений Яценюк не спешили предпринимать шаги в отношении генерального прокурора.

Поэтому бывший вице-президент заявил украинскому руководству о том, что Вашингтон не будет предоставлять Киеву один миллиард долларов в виде долгосрочных кредитных гарантий. В результате Шокин был уволен за шесть часов.

«Они мне говорят: «Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст». Я ответил: «Звоните ему». Я сказал, что вы не получаете миллиарда долларов, и я приеду через шесть часов. Если ваш генпрокурор не будет уволен... вы не получите денег», — похвалился политик в своем выступлении в Совете международных отношений США.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) раскритиковал принятый президентом Украины Петром Порошенко законопроект о Высшем антикоррупционном суде.