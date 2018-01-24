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Прикольные поздравления в Татьянин день для родных, подруг, сотрудниц и студентов
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    Прикольные поздравления в Татьянин день для родных, подруг, сотрудниц и студентов

    15:50  24 Января 2018
    590

    Прикольные поздравления в Татьянин день для родных, подруг, сотрудниц и студентов

    В конце января в России отмечается один из самых популярных народно-христианских праздников — Татьянин день. Праздник отмечается 25 января (12 января по старому стилю) в память о святой Татьяне, которая приняла мученическую смерть в древнем Риме в III веке, отказавшись отречься от учения Иисуса Христа. На Руси Татьянин день занимал важное место в народном календаре, он считался праздником всех женщин, а не только тех, которые носят имя Татьяна. И сегодня в Татьянин день принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин, которые носят это популярное в России имя.

    С XVIII века Татьянин день стал праздником российского студенчества и вообще всех, кто связан с высшим образованием. Дело в том, что в Татьянин день 12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета (ныне МГУ — Московский государственный университет имени Ломоносова). Традиция чествовать в Татьянин день студентов и преподавателей была возрождена в 1990-х годах, а с 2005 года 25 января стало официальным Днем российского студенчества.

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    Предлагаем варианты прикольных забавных поздравлений на Татьянин день для всех Татьян, Тань, Танюш и Танечек, а также для студентов и студенток. Поздравить подруг и друзей-студентов можно при помощи SMS-сообщений, а также через соцсети.

    Прикольные поздравления на Татьянин день для SMS

    ***

    Пускай, Танюша, в этот день
    Не расцвела пока сирень.
    Но ты, как розовый букет,
    Цветешь — тебя прекрасней нет!

    ***
    Сегодня праздник — День святой Татьяны!
    И медлить с поздравлением не стану.
    Тебе, Танюша, я желаю много счастья.
    Друзей хороших, верных, настоящих.
    Приятных встреч и море добрых слов.
    Побольше добрых радостных звонков,
    Здоровья крепкого и много-много лет,
    И каждый день в душе пусть будет свет!

    Прикольные поздравления на Татьянин день для SMS

    ***
    С днем Татьяны поздравляю!
    Хочу Тане пожелать
    В жизни радости, здоровья,
    Не грустить, не унывать!
    Улыбаться, быть любимой,
    Верить в счастье, доброту,
    И напомню: жизнь прекрасна
    И похожу на мечту!
    Поздравляю! Пусть Татьяна
    Всех поддержит, исцелит,
    Путь во всем тебе поможет
    И всегда благоволит!

    ***
    В Татьянин день тебе, красотка,
    Пусть несказанно повезет!
    Пусть будет легкою походка,
    Пусть в жизни ты сорвешь джек-пот!
    Живи и жизнью наслаждайся,
    Умей дружить, умей прощать,
    Своих ошибок не стесняйся
    И темных дней чтоб не встречать!

    Татьянин день — один из самых популярных народно-христианских праздников

    ***
    Вот тебе, Танечка, мой акростих:
    Ты —
    Требовательная,
    Активная,
    Нежная,
    Единственная
    Чарующая,
    Красивая
    Ангельская!
    И все это про тебя, дорогая Танюша! С праздником!

    ***
    С днем ангела тебя, Татьяна,
    Ты всем, Танюша, хороша —
    В тебе ни одного изъяна
    И очень добрая душа.
    Пусть все получится, Танюша,
    Люби, надейся и мечтай,
    Свое лишь только сердце слушай,
    Ну, и друзей не забывай!

    ***
    Моей подруге дорогой
    В Татьянин день добра желаю,
    Пускай живет в душе покой,
    А в сердце — предвкушенье рая.
    Пускай сбываются мечты,
    И все хорошее случится,
    Тебе желаю красоты,
    В любви и счастье раствориться!

    Поздравления для студентов в Татьянин день

    ***
    Дорогой студент, сердечно поздравляю,
    Брось конспекты, книги, чертежи.
    Поразвлечься я тебе желаю,
    Веселись сегодня от души!
    Пусть весь мир стоит вверх дном,
    Со студенческим, дружище, днем!

    Поздравления для студентов в Татьянин день

    ***
    Тебе желаю в день студентов
    Побольше радостных моментов,
    Чтоб, несмотря на весь аврал,
    Стоял в зачетке высший балл!
    И деньги в кошельке хрустели,
    И счастью не было предела!

    ***
    Жизнь студента интересна,
    Это каждому известно.
    Сессия два раза в год,
    Ну, а дальше — без забот.
    Пусть профессора не мучат,
    А полезному вас учат,
    Все прогулы пусть прощают,
    И с улыбкой вас встречают!
    Пусть везет вам всем всегда,
    Остальное — ерунда!

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #поздравления для смс #татьянин день
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