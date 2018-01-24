Прикольные поздравления в Татьянин день для родных, подруг, сотрудниц и студентов
В конце января в России отмечается один из самых популярных народно-христианских праздников — Татьянин день. Праздник отмечается 25 января (12 января по старому стилю) в память о святой Татьяне, которая приняла мученическую смерть в древнем Риме в III веке, отказавшись отречься от учения Иисуса Христа. На Руси Татьянин день занимал важное место в народном календаре, он считался праздником всех женщин, а не только тех, которые носят имя Татьяна. И сегодня в Татьянин день принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин, которые носят это популярное в России имя.
С XVIII века Татьянин день стал праздником российского студенчества и вообще всех, кто связан с высшим образованием. Дело в том, что в Татьянин день 12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета (ныне МГУ — Московский государственный университет имени Ломоносова). Традиция чествовать в Татьянин день студентов и преподавателей была возрождена в 1990-х годах, а с 2005 года 25 января стало официальным Днем российского студенчества.
Читайте также: Татьянин день — 2018: народные традиции, приметы и привороты, праздник студентов.
Предлагаем варианты прикольных забавных поздравлений на Татьянин день для всех Татьян, Тань, Танюш и Танечек, а также для студентов и студенток. Поздравить подруг и друзей-студентов можно при помощи SMS-сообщений, а также через соцсети.
Прикольные поздравления на Татьянин день для SMS
***
Пускай, Танюша, в этот день
Не расцвела пока сирень.
Но ты, как розовый букет,
Цветешь — тебя прекрасней нет!
***
Сегодня праздник — День святой Татьяны!
И медлить с поздравлением не стану.
Тебе, Танюша, я желаю много счастья.
Друзей хороших, верных, настоящих.
Приятных встреч и море добрых слов.
Побольше добрых радостных звонков,
Здоровья крепкого и много-много лет,
И каждый день в душе пусть будет свет!
***
С днем Татьяны поздравляю!
Хочу Тане пожелать
В жизни радости, здоровья,
Не грустить, не унывать!
Улыбаться, быть любимой,
Верить в счастье, доброту,
И напомню: жизнь прекрасна
И похожу на мечту!
Поздравляю! Пусть Татьяна
Всех поддержит, исцелит,
Путь во всем тебе поможет
И всегда благоволит!
***
В Татьянин день тебе, красотка,
Пусть несказанно повезет!
Пусть будет легкою походка,
Пусть в жизни ты сорвешь джек-пот!
Живи и жизнью наслаждайся,
Умей дружить, умей прощать,
Своих ошибок не стесняйся
И темных дней чтоб не встречать!
***
Вот тебе, Танечка, мой акростих:
Ты —
Требовательная,
Активная,
Нежная,
Единственная
Чарующая,
Красивая
Ангельская!
И все это про тебя, дорогая Танюша! С праздником!
***
С днем ангела тебя, Татьяна,
Ты всем, Танюша, хороша —
В тебе ни одного изъяна
И очень добрая душа.
Пусть все получится, Танюша,
Люби, надейся и мечтай,
Свое лишь только сердце слушай,
Ну, и друзей не забывай!
***
Моей подруге дорогой
В Татьянин день добра желаю,
Пускай живет в душе покой,
А в сердце — предвкушенье рая.
Пускай сбываются мечты,
И все хорошее случится,
Тебе желаю красоты,
В любви и счастье раствориться!
Поздравления для студентов в Татьянин день
***
Дорогой студент, сердечно поздравляю,
Брось конспекты, книги, чертежи.
Поразвлечься я тебе желаю,
Веселись сегодня от души!
Пусть весь мир стоит вверх дном,
Со студенческим, дружище, днем!
***
Тебе желаю в день студентов
Побольше радостных моментов,
Чтоб, несмотря на весь аврал,
Стоял в зачетке высший балл!
И деньги в кошельке хрустели,
И счастью не было предела!
***
Жизнь студента интересна,
Это каждому известно.
Сессия два раза в год,
Ну, а дальше — без забот.
Пусть профессора не мучат,
А полезному вас учат,
Все прогулы пусть прощают,
И с улыбкой вас встречают!
Пусть везет вам всем всегда,
Остальное — ерунда!