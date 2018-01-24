Прикольные поздравления в Татьянин день для родных, подруг, сотрудниц и студентов

В конце января в России отмечается один из самых популярных народно-христианских праздников — Татьянин день. Праздник отмечается 25 января (12 января по старому стилю) в память о святой Татьяне, которая приняла мученическую смерть в древнем Риме в III веке, отказавшись отречься от учения Иисуса Христа. На Руси Татьянин день занимал важное место в народном календаре, он считался праздником всех женщин, а не только тех, которые носят имя Татьяна. И сегодня в Татьянин день принято поздравлять всех девочек, девушек и женщин, которые носят это популярное в России имя.

С XVIII века Татьянин день стал праздником российского студенчества и вообще всех, кто связан с высшим образованием. Дело в том, что в Татьянин день 12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета (ныне МГУ — Московский государственный университет имени Ломоносова). Традиция чествовать в Татьянин день студентов и преподавателей была возрождена в 1990-х годах, а с 2005 года 25 января стало официальным Днем российского студенчества.

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Предлагаем варианты прикольных забавных поздравлений на Татьянин день для всех Татьян, Тань, Танюш и Танечек, а также для студентов и студенток. Поздравить подруг и друзей-студентов можно при помощи SMS-сообщений, а также через соцсети.

Прикольные поздравления на Татьянин день для SMS

***

Пускай, Танюша, в этот день

Не расцвела пока сирень.

Но ты, как розовый букет,

Цветешь — тебя прекрасней нет!

***

Сегодня праздник — День святой Татьяны!

И медлить с поздравлением не стану.

Тебе, Танюша, я желаю много счастья.

Друзей хороших, верных, настоящих.

Приятных встреч и море добрых слов.

Побольше добрых радостных звонков,

Здоровья крепкого и много-много лет,

И каждый день в душе пусть будет свет!

***

С днем Татьяны поздравляю!

Хочу Тане пожелать

В жизни радости, здоровья,

Не грустить, не унывать!

Улыбаться, быть любимой,

Верить в счастье, доброту,

И напомню: жизнь прекрасна

И похожу на мечту!

Поздравляю! Пусть Татьяна

Всех поддержит, исцелит,

Путь во всем тебе поможет

И всегда благоволит!

***

В Татьянин день тебе, красотка,

Пусть несказанно повезет!

Пусть будет легкою походка,

Пусть в жизни ты сорвешь джек-пот!

Живи и жизнью наслаждайся,

Умей дружить, умей прощать,

Своих ошибок не стесняйся

И темных дней чтоб не встречать!

***

Вот тебе, Танечка, мой акростих:

Ты —

Требовательная,

Активная,

Нежная,

Единственная

Чарующая,

Красивая

Ангельская!

И все это про тебя, дорогая Танюша! С праздником!

***

С днем ангела тебя, Татьяна,

Ты всем, Танюша, хороша —

В тебе ни одного изъяна

И очень добрая душа.

Пусть все получится, Танюша,

Люби, надейся и мечтай,

Свое лишь только сердце слушай,

Ну, и друзей не забывай!

***

Моей подруге дорогой

В Татьянин день добра желаю,

Пускай живет в душе покой,

А в сердце — предвкушенье рая.

Пускай сбываются мечты,

И все хорошее случится,

Тебе желаю красоты,

В любви и счастье раствориться!

Поздравления для студентов в Татьянин день

***

Дорогой студент, сердечно поздравляю,

Брось конспекты, книги, чертежи.

Поразвлечься я тебе желаю,

Веселись сегодня от души!

Пусть весь мир стоит вверх дном,

Со студенческим, дружище, днем!

***

Тебе желаю в день студентов

Побольше радостных моментов,

Чтоб, несмотря на весь аврал,

Стоял в зачетке высший балл!

И деньги в кошельке хрустели,

И счастью не было предела!

***

Жизнь студента интересна,

Это каждому известно.

Сессия два раза в год,

Ну, а дальше — без забот.

Пусть профессора не мучат,

А полезному вас учат,

Все прогулы пусть прощают,

И с улыбкой вас встречают!

Пусть везет вам всем всегда,

Остальное — ерунда!