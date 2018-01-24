Выборы-2018: глава ЦИК оценила идею привлекать сотрудников МФЦ к информированию о выборах

Москва, 24 января. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что скептически относится к привлечению работников многофункциональных центров к информированию граждан о выборах президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года.

«Мы вообще очень скептически относимся к таким новациям», — прокомментировала Памфилова слова представителей Мосгоризбиркома о том, что со следующей недели сотрудники МФЦ начнут информировать население о выборах.

Глава ЦИК РФ подчеркнула, что информирование должно осуществляться в рамках закона. Памфилова напомнила, что члены избирательных комиссий таким правом обладают, пишет РИА Новости.

«Что касается сотрудников МФЦ — это не наша компетенция, тут я не могу ничего сказать. Все должно быть жестко, строго и корректно, по закону», — подчеркнула она.

Памфилова добавила, что задача МФЦ в рамках выборов, как и портала Госуслуг, заключается в том, чтобы предоставить гражданам возможность подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря.

В понедельник закончился сбор подписей в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, участвующего в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца. Как сообщили в избирательном штабе Путина, российского лидера поддержали более 1,6 миллиона граждан.