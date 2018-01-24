Телеканал 360 вошел в топ-20 федеральных СМИ по итогам 2017 года

Москва, 24 января. Телеканал 360 по итогам 2017 года вошел в топ-20 федеральных каналов России и в несколько увеличил аудиторию в Интернете. Об этом в среду рассказал гендиректор канала Вячеслав Духин.

«Результаты измерения смотрения «360» по стране говорят о том, что дальше наши цифры будут расти обязательно: аудитория других регионов принимает наш продукт и сетку благосклонно. Сетевых партнеров становится больше, охват расширяется, и будет расти федеральная доля», — отметил он.

Среди российских профильных каналов «360» занял 19-е место по доле. Дневная аудитория телеканала составила 1,4 млн человек, месячная — 9,1 млн человек.