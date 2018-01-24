РЕН ТВ покажет седьмой сезон эпической саги «Игра престолов»

Москва, 24 января. Российский телеканал РЕН ТВ покажет седьмой сезон знаменитой саги «Игра престолов», созданной по роману Джорджа Мартина. Премьера одного из главных сериалов современности состоится 4 февраля.

РЕН ТВ покажет зрителям семь эпизодов американского драматического сериала «Игра престолов». Премьера нового сезона состоится зимой, а не в рамках летнего марафона. 4 февраля телеканал покажет все серии за один день — увидеть творение продюсеров Дэвида Бениоффа и Дэниэла Уайсса можно совершенно бесплатно.

Новый сезон побил рекорды по просмотрам — создатели не только сделали каждый эпизод более продолжительным, но и вложили больше средств в кинопроизводство. Известно, что каждая серия обошлась продюсерам в 14 млн. долларов, в связи с чем «Игра престолов» оказалось одним из самых дорогостоящих шоу мира.

Зрители увидят масштабные битвы с драконами и армией мертвецом. И, как стало уже привычным, несколько главных персонажей найдут свою гибель. Судьбоносные встречи и откровенные взаимоотношения героев заставят зрителей провести 4 февраля у телеэкранов.