Выборы президента: глава РАН может стать доверенным лицом Путина

Москва, 24 января. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что в скором времени может обсуждаться вопрос о его утверждении доверенным лицом действующего президента России Владимира Путина на выборах-2018.

В среду, 24 января, на пресс-конференции по результатам прошедшей в понедельник встречи с главой российского государства глава РАН сообщил, что в ходе встречи данный вопрос не затрагивали.

«Я думаю, что он может обсуждаться в ближайшее время», — передает РИА Новости слова Сергеева.

В минувший понедельник Центризбирком России зарегистрировал 154 доверенных лиц Путина, среди которых известные актеры театра и кино Юрий Башмет и Сергей Безруков, режиссеры и продюсеры Федор Бондарчук и Никита Михалков, именитые фигуристы Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка и многие другие.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты России может назначить до 600 доверенных лиц.

Напомним, кандидат в президенты России Владимир Путин идет на мартовские выборы-2018 как самовыдвиженец.

Владимир Путин. Биография