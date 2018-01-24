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Мать экс-подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ пожаловалась на травлю со стороны родителей
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    Мать экс-подозреваемого в нападении на школу в Улан-Удэ пожаловалась на травлю со стороны родителей

    15:41  24 Января 2018  /обновлено: 16:34  24 Января 2018
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    Мать девятиклассника, задержанного по ошибке за нападение на школу в Улан-Удэ, затравили другие родители

    Москва, 24 января. Мать одного из одноклассников Антона Б. из девятого класса, устроившего резню в школе Улан-Удэ, пожаловалась на травлю со стороны других родителей, которые ошибочно считают ее сына причастным к нападению.

    Напомним, нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики.

    После нападения СМИ распространили информацию, что Антон был не один, и двое одноклассников стали подозреваемыми, в том числе Александр Р. Однако после допроса следователи пришли к выводу, что подростки не причастны к нападению.

    «Все думают, что задержали моего Сашку. Сын тем временем ходит в школу и сегодня тоже был на уроках. Боялась его отпускать после случившегося, ведь все думали, что он имеет к этому отношение, и могло случиться все, что угодно. Но Сашка сам сказал, мол, дома сидеть не буду. И директор потом отметил, что это было правильным решением. А то бы прятался, и пошли бы разговоры… И так нам досталось: родители мне писали после резни, что я вырастила мразь», — рассказала женщина в комментарии «Комсомольской Правде».

    Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что двое соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии задержаны. По ее словам, после допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет.

    Автор: Алексей Громов
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    #нападение #школа #улан-удэ
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