Сирия: Германия выразила озабоченность действиями Турции в Африне

Москва, 24 января. Власти Германии выразили озабоченность в связи с действиями Турции в Африне, отметив, что внимательно следят за сообщениями об операции турецкой армии в Сирии и выступают за сохранение территориального суверенитета в САР.

Об этом заявила в среду на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, назвав операцию Анкары в Африне «военной интервенцией», пишет РИА Новости.

«Правительство ФРГ выступает в рамках резолюции СБ ООН за сохранение территориального суверенитета Сирии», — отметила она.

Напомним, о начале операции «Оливковая ветвь» Генштаб Турции объявил 20 января. Операция направлена против курдских отрядов «Сил народной самообороны», а также партии «Демократический союз». Эти организации Анкара считает террористическими.

В операции «Оливковая ветвь» также участвует Сирийская свободная армия. Власти Турции неоднократно подчеркивали, что основная задача кампании - обеспечение территориальной целостности Сирии.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что в ходе операции за пять дней в Африне было уничтожено 214 целей.