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Сирия: Германия выразила озабоченность действиями Турции в Африне
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    Сирия: Германия выразила озабоченность действиями Турции в Африне

    15:36  24 Января 2018
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    Сирия: Германия выразила озабоченность в связи с «военной интервенцией» Турции в Африне

    Москва, 24 января. Власти Германии выразили озабоченность в связи с действиями Турции в Африне, отметив, что внимательно следят за сообщениями об операции турецкой армии в Сирии и выступают за сохранение территориального суверенитета в САР.

    Об этом заявила в среду на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, назвав операцию Анкары в Африне «военной интервенцией», пишет РИА Новости.

    «Правительство ФРГ выступает в рамках резолюции СБ ООН за сохранение территориального суверенитета Сирии», — отметила она.

    Напомним, о начале операции «Оливковая ветвь» Генштаб Турции объявил 20 января. Операция направлена против курдских отрядов «Сил народной самообороны», а также партии «Демократический союз». Эти организации Анкара считает террористическими.

    Сирия: Германия выразила озабоченность в связи с «военной интервенцией» Турции в Африне

    В операции «Оливковая ветвь» также участвует Сирийская свободная армия. Власти Турции неоднократно подчеркивали, что основная задача кампании - обеспечение территориальной целостности Сирии.

    Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что в ходе операции за пять дней в Африне было уничтожено 214 целей.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #турция #курды #германия #африн
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