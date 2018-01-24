Навальный попытается стать «политзеком», спровоцировав собственный арест 28 января

Блогер-политик Алексей Навальный прибыл в Страсбург и выступил перед судьями Большой палаты ЕСПЧ. Навальный надеется оспорить законность семи задержаний, которые произошли в период с 2012 по 2014 год. Несмотря на четкие требования кодекса об административных правонарушениях, блогер почему-то считает задержания незаконными и надеется получить в рамках обжалования денежную компенсацию. Каждый раз он находился в полицейском участке всего по нескольку часов.

Ранее европейский суд уже присуждал Навальному 63 тысячи евро, но Минюст РФ счел решение ЕСПЧ неправомочным и обжаловал его. Теперь же иск блогера рассматривает Большая палата ЕСПЧ.

Обращаясь к суду, Навальный привел весьма странный, «математический», как он выразился, аргумент. Суть его заключается в следующем: ЕСПЧ вынес уже достаточное количество решений, подтверждающих нарушения гражданских прав блогера. Всего же его выступление заняло около семи минут.

К слову, ранее суд признал нарушение статьи 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), 11 (Свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека, но отказался признавать нарушение статьи 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав). Навальный попытался оспорить это решение. Один из судей задал Навальному уточняющий вопрос, почему статья 18 Конвенции не была заявлена в первоначальном заявлении, а была заявлена позже.

Кроме того, судейский корпус поинтересовался, кто отдает приказы бойцам ОМОНа, и всегда ли российское государство реагирует на проведение незаконных акций.

Решение суда будет изготовлено, вероятно, в течение нескольких месяцев.

Как известно, ЕСПЧ, как и многие западные суды — более чем политизированная структура. Об этом наглядно свидетельствует хотя бы решение, вынесенное несколько лет назад по делу ЮКОСа. Тогда в пользу акционеров компании было взыскано 2 миллиарда евро Гаагским судом, который, по сути, является третейским судом. Эта ситуация возмутила даже одного из соавторов Конституции Сергея Шахрая.

ЕСПЧ же, очевидно, преследует несколько иные мотивы. Вероятно, Запад планировал использовать Алексея Навального для дестабилизации ситуации в России, но…

Долго не угасали споры о том, будет ли Навальный допущен до выборов. Теперь же, когда ЦИК на совершенно законных основаниях отказал ему в регистрации в качестве кандидата, интерес европейского суда к Навальному значительно снизился. Об этом косвенно свидетельствуют и публикации в зарубежных СМИ — его фамилия сегодня в них практически не упоминается.

В этой ситуации Навальному нужно любым способом вернуть себе репутацию «политзаключенного»..Сделать это проще всего можно одним единственным способом — организовать очередную несогласованную так называемую «протестную» акцию.

Показательна реакция местных властей в субъектах РФ — чиновники шли навстречу Алексею Навальному и выделяли ему место для проведения его акций, но эти жесты администраций он упорно игнорировал, предпочитая подставлять своих сторонников, — массовые мероприятия проходили в несогласованных местах, и закон в таких случаях действовал по всей своей строгости.

Акцией по бойкоту выборов-2018, как предполагается, должны стать митинги в городах России, намеченные на 28 января. Лишенный поддержки западных кураторов Навальный попытается спровоцировать собственный арест, чтобы иметь дополнительный аргумент, чтобы называть себя «политзаключенным». Ту же участь блогер-политик готовит своим «единомышленникам», среди которых преобладают молодежь и подростки.

К слову, у многих бывших сторонников Навального возникают к нему справедливые претензии, поскольку до решения ЦИК он ратовал за высокую явку на выборах.