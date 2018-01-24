18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Свыше 50 км дорог отремонтируют в Одинцовском районе Подмосковья в 2018 году
Спорт
Вопреки решению МОК: в ВОБ заявили, что болельщики пронесут флаги РФ на ОИ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вопреки решению МОК: в ВОБ заявили, что болельщики пронесут флаги РФ на ОИ-2018

    15:55  24 Января 2018
    357

    Вопреки решению МОК: в ВОБ заявили, что болельщики пронесут флаги РФ на ОИ-2018

    Москва, 24 января. Российские болельщики, которые решат отправиться на зимнюю Олимпиаду-2018 в Южную Корею, пронесут российские триколоры на трибуны. Об этом рассказал глава Всероссийской объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

    По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) «перешел все возможные границы».

    Он отметил, что для всех фанатов, которые все же решат поехать на ОИ-2018 сложнее запретить флаг, тем более что никаких официальных запретов для них нет, сообщает Infox.ru.

    Вопреки решению МОК: в ВОБ заявили, что болельщики пронесут флаги РФ на ОИ-2018

    Шпрыгин добавил, что после такого решения МОК российские болельщики «будут стараться держать триколоры так, чтобы они попали во всевозможные объективы», пишет «Свободная пресса».

    «Мало того, что они запретили российской сборной флаг и гимн, мало того, что запретили выступать лидерам, теперь впервые запрещают на моей памяти официальный флаг страны. Такое наверное было только с флагом фашистской Германии», — заявил глава ВОБ.

    Напомним, ранее стало известно, что МОК запретил проносить на трибуны флаги России.

    Вопреки решению МОК: в ВОБ заявили, что болельщики пронесут флаги РФ на ОИ-2018

    Накануне МОК не разрешил выступить на Олимпиаде в Корее знаменитым российским олимпийцам Виктору Ану, Антону Шипулину и Сергею Устюгову.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил, что власти РФ не собираются объявлять бойкот зимней ОИ-2018.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #ои-2018 #флаг #болельщики #олимпиада-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Грудинин судился из-за знака КПРФ в 2016 году

      18:25 24 Января 2018 54
      Читать
      16:53
      Сегодня

      Разгромить ИГ в Сирии удалось благодаря ВКС РФ — Лавров
      15:08
      Сегодня

      Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций
      14:45
      Сегодня

      Путин посетил музей Высоцкого на Таганке
      12:46
      Сегодня

      В Африне при авиаударе ВВС Турции погибли два военных советника США — СМИ
      11:46
      Сегодня

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в Конгрессе нацдиалога Сирии

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 5925

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      4748

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20477

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39355

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4706
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      17:54   24 Января 2018
      2127
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      1719
      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

      12:19   24 Января 2018
      694
      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      В Кремле призвали избегать слова «бойкот» в отношении участия атлетов РФ на ОИ

      11:56   24 Января 2018
      438