Вопреки решению МОК: в ВОБ заявили, что болельщики пронесут флаги РФ на ОИ-2018

Москва, 24 января. Российские болельщики, которые решат отправиться на зимнюю Олимпиаду-2018 в Южную Корею, пронесут российские триколоры на трибуны. Об этом рассказал глава Всероссийской объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) «перешел все возможные границы».

Он отметил, что для всех фанатов, которые все же решат поехать на ОИ-2018 сложнее запретить флаг, тем более что никаких официальных запретов для них нет, сообщает Infox.ru.

Шпрыгин добавил, что после такого решения МОК российские болельщики «будут стараться держать триколоры так, чтобы они попали во всевозможные объективы», пишет «Свободная пресса».

«Мало того, что они запретили российской сборной флаг и гимн, мало того, что запретили выступать лидерам, теперь впервые запрещают на моей памяти официальный флаг страны. Такое наверное было только с флагом фашистской Германии», — заявил глава ВОБ.

Напомним, ранее стало известно, что МОК запретил проносить на трибуны флаги России.

Накануне МОК не разрешил выступить на Олимпиаде в Корее знаменитым российским олимпийцам Виктору Ану, Антону Шипулину и Сергею Устюгову.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что власти РФ не собираются объявлять бойкот зимней ОИ-2018.

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