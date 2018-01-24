Житель Ракки рассказал о поддержке США боевиков ИГИЛ: опубликовано видео

Ракка, 24 января. Бедуин из провинции Ракка рассказал, что США тренируют боевиков «Исламского государства»1 в Хасаке.

В глобальной Сети появилось интервью жителя провинции Ракка, который рассказал о том, что американские военные тренируют боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе Джиср эш-Шаддади провинции Хасака, после чего перебрасывают их на запад на борту военных вертолетов.

Целью США является противостояние правительственным войскам Сирии в провинции Идлиб.

Бедуин сообщил, что США не освободили, а разрушили город Ракка во время своей «операции против «Исламского государства».

Ранее отмечалось, что в ходе операции международной коалиции во главе с США порядка 80 процентов Ракки превратились в руины. Многие улицы и дома до сих пор заминированы, ежедневно при взрывах гибнут мирные жители. По свидетельствам местных жителей причиной гибели часто становятся неразорвавшиеся бомбы американской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.