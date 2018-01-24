Эксперт рассказал, зачем в команду Грудинина «переметнулся» Болдырев

Москва, 24 января. По мнению юриста и правозащитника Ильи Ремесло, сам тот факт, что в команде кандидата в президенты России бизнесмена Павла Грудинина появился такой человек, как Юрий Болдырев, многое говорит о содержании программы представляющего КПРФ олигарха, который, впрочем, никогда не состоял в партии.

На прошлых президентских выборах коммунисты прочили Болдырева в президенты России, «назначив» при этом Грудинина кандидатом в премьер-министры, однако за последние шесть лет ситуация переменилась. При этом Болдырев, в отличие от обладающего относительно чистой политической историей Грудинина, за годы политической карьеры сменил много политических сил — стоял у истоков демократического «Яблока», «был с либералами, потом встал на сторону социал-демократов», а теперь включился в кампанию кандидата от КПРФ, отмечает Ремесло. При этом каждый раз его политические взгляды менялись по необходимости.

«Поэтому неудивительно, что Болдырев, примкнув к Грудинину, изменил свою позицию по многим вопросам. Просто этот человек ищет возможность для своей реализации, поэтому все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что принципиальных политических позиций у него нет», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению правозащитника, и Грудинин, и Болдырев являются в КПРФ протеже «Левого фронта» — а вот действующего главу партии Геннадия Зюганова, когда пройдут выборы-2018, могут «убрать в сторону».