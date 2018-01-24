Американцы пришли в восторг от трюков российских Су-30М2 и Су-34 на автомобильном шоссе

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Watch: Russia's Sukhoi jets perform astounding touch-and-gos on highway («Видео: российские самолеты «Сухой» выполняют потрясающие трюки на автомобильном шоссе»), опубликованной на портале International Business Times.

Авторы статьи пришли в восторг, увидев недавно опубликованный в Интернете видеоролик, на котором тяжелые российские истребители демонстрируют свою удивительную маневренность.

На видео, опубликованном министерством обороны России, можно увидеть, как истребители Су-30М2 и бомбардировщики Су-34 выполняют конвейерную посадку. Этим термином обозначают маневр, когда самолет выходит на взлетно-посадочную полосу, касается земли на несколько секунд, но вместо того, чтобы замедлиться и остановиться, он снова взмывает в воздух.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в Ростовской области на момент съемки, самолеты отлично отработали конвейерную посадку на закрытой трассе.

«Летчики трижды посадили самолеты на автомобильное полотно шириной 18 метров, — говорится в сообщении Минобороны России. — У штурвала одного из истребителей находился командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов».

The Drive сообщает, что эти два типа самолетов ранее никогда не выполняли такого рода маневров. Самолет, сопровождаемый истребителем Су-27, даже принимал участие в тренировочном воздушном бое, выполняя сложные фигуры высшего пилотажа.

Посадку самолетов на автомобильную трассу выполняли многие страны, но этот конкретный маневр — чрезвычайно редко, отмечает канал «Звезда», официальное новостное агентство российских военных. Как правило, цель таких учений состоит в том, чтобы убедиться, что самолеты способны приземляться в пересеченной местности, но в этом случае ни министерство обороны, ни новостное издание не сообщили точную цель этих зрелищных учений.

Видео уже набрало более 190 000 просмотров на YouTube.