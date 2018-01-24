Сборная России по футболу узнала своих соперников на групповом этапе Лиги наций

Лозанна, 24 января. Сборная России по футболу сыграет на групповой стадии нового турнира УЕФА — Лиги наций — с командами Швеции и Турции. Об этом стало известно по окончании жеребьевки, которая завершилась в Лозанне.

Соперниками @TeamRussia по Лиге Наций УЕФА стали сборные Швеции ???????? и Турции ????????

Как вам жребий?#NationsLeague pic.twitter.com/uABpHFogAr — Сборная России (@TeamRussia) January 24, 2018

Напомним, все 55 футбольных сборных были распределены по четырем лигам (А, В, С, D) в соответствии с их местом в рейтинге УЕФА, Россия попала в лигу В. Победители групп лиги В смогут получить повышение в классе, аутсайдеры групп вылетят в лигу С.

Матчи группового этапа нового турнира пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2018 года.

Победители четырех групп лиги А выйдут в финал, который состоится в будущем году.

Второй розыгрыш турнира пройдет в сезоне-2020/21.

The official result of the #NationsLeague draw! pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

Ранее отмечалось, что новый турнир УЕФА призван заменить для сборных большую часть товарищеских игр матчами турнирного значения.