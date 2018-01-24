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Киевский экс-министр рассказал, почему делегация Украины раздражает ПАСЕ
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    Киевский экс-министр рассказал, почему делегация Украины раздражает ПАСЕ

    15:21  24 Января 2018
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    Киевский экс-министр рассказал, почему делегация Украины раздражает ПАСЕ

    Киев, 24 января. Украинская делегация вызывает раздражение у других членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

    По словам киевского политика, украинские парламентарии буквально атакуют все нацделегации, предлагая исключить Россию из ПАСЕ.

    «В такой ситуации, на самом деле, нас будут бояться. И будут избегать с нами общения. Скажем так, это будет большим раздражением от нашей делегации», — рассказал Кожара в эфире телеканала «112 Украина».

    Он также указал на то, что никто не исключит Россию из Совета Европы.

    «Тогда это не будет Совет Европы, а будет Совет Западной и Центрально-Восточной Европы», — резюмировал экс-министр.

    Напомним, ранее заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой заявил о том, что российская сторона заинтересована в поддержке диалога с Парламентской ассамблеей Совета Европы.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #пасе
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