Выборы президента России: ЦИК выделил четырем регионам 18 млн рублей на организацию выборов

Москва, 24 января. Центризбирком России выделил четырем регионам дополнительные 18 миллионов рублей на организацию выборов президента РФ в 2018 году. Средства будут предоставлены из соответствующего резерва.

Постановление о таких мерах было принято в среду на заседании ЦИК. Дополнительное финансирование получат Адыгея, Краснодарский край, Амурская область и Чукотский автономный округ, сообщает РИА Новости.

Наиболее значительную сумму – 9,6 миллиона рублей – направят в Краснодарский край, Чукотке предоставят 5,1 миллиона, Амурской области – 2,9 миллиона, Адыгее – 500 тысяч рублей.

По словам замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, финансирование будет произведено из резерва, который предусмотрен при проведении выборов любого уровня. При этом дополнительные средства необходимы для организации досрочного голосования в труднодоступных и удаленных местностях.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря. В настоящее время в избирательных штабах кандидатов проходит сбор подписей в их поддержку.

В понедельник завершился сбор подписей в поддержку действующего президента РФ и кандидата-самовыдвиженца на выборах-2018 Владимира Путина. Его поддержали более 1,6 миллиона граждан.