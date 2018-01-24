Сирия: Турция заявила об уничтожении более 210 целей в Африне за пять дней

Анкара, 24 января. За последние пять дней в ходе операции «Оливковая ветвь» Турция поразила в сирийском районе Африн 214 целей, сообщил в среду премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

«Операция продолжается, как и было запланировано. На данный момент уничтожены 214 целей в Африне», — пояснил он изданию «Ени шафак».

Премьер Турции напомнил, что цель проводимой операции – обеспечение территориальной целостности Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе операции турецкая армия уничтожила 268 террористов, потеряв при этом не более восьми служащих.

Напомним, о начале операции «Оливковая ветвь» Генштаб Турции объявил 20 января. Операция направлена против курдских отрядов «Сил народной самообороны», а также партии «Демократический союз» — организаций, которые Анкара считает террористическими.