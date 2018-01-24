Минобороны РФ предоставило новые квартиры 300 семьям военнослужащих из Тамбова

Тамбов, 24 января. Семьи военнослужащих Тамбовского гарнизона получили ключи от новых квартир.

В Тамбове сдан в эксплуатацию новый дом на 300 квартир, сообщает департамент информации министерства обороны России. Отмечается, что для военнослужащих и их семей подготовлены 30 трехкомнатных, 210 двухкомнатных и 60 однокомнатных квартир с социальной отделкой. Новый дом расположен в центральной части Тамбова около территории войсковой части.

По сообщению военного ведомства России в Минобороны РФ работает эффективная система обеспечения военнослужащих новым жильем, за последние пять лет 459 тысяч военных получили ключи от квартир.

«Только в прошлом году нам было передано под заселение 38 новостроек общей ёмкостью в пять тысяч квартир, три тысячи из которых уже заселено семьями военнослужащих», — заявил представитель Минобороны РФ Анатолий Гринев.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил возросшую за последние годы боеспособность российской авиации, флота и армии.